2019-06-24 13:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國密蘇里州聖路易斯縣一名40歲警官,於23日時接獲報案,處理威爾斯頓(Wellston)市一起金融詐騙案時,遭人開槍射擊,被送院搶救後不治,整個過程還被人直播上網。目前開槍的凶嫌已被捕正接受警方問話,行凶動機正在調查當中。

根據聖路易斯北縣警局表示,這名蘭斯道夫(Michael Langsdorf)警官才剛到北縣警局服務3個月,當時他與開槍嫌犯發生扭打,後者拔槍向他射擊,他便面朝地倒下不起。當時甚至有人把整個過程用臉書直播,還被《聖路易斯郵報》引用。

最終蘭斯道夫被送往醫院後仍宣告不治,這個直播片段也已被臉書刪除,目前仍在調查槍手的行凶原因。

The scene here in Wellston is still active. They are towing a car from the parking lot right now. pic.twitter.com/UD6eaubbry