撿到錢包會還？《科學》期刊調查揭「這國人」誠實度最低

2019-06-23 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕哪一國人最不老實？《Science》（科學）雜誌近日發表了一項實驗結果，觀察各國人撿到錢包的反應。結果顯示，就算錢包裡面沒有錢，中國人肯歸還錢包的比率也僅不到10%，為調查中最後一名。

《Science》設計實驗調查「全球公民誠實度（Civic honesty around the globe）」，在40個國家，300多個城市進行調查，觀察各國人撿到「有錢的錢包」和「沒錢的錢包」後的反應，其中一項有趣的調查顯示，在錢包裡面放入0元、13.45美元（約新台幣416元）和94.15美元（約新台幣2912元）不等金額，結果錢包裡面的錢越多，撿到的人越容易歸還。

此外，調查結果圖表也指出，錢包中無論有錢沒錢，瑞士國民的歸還率都高居70%以上，挪威、荷蘭也在70%左右，為榜單上前三名；以色列、葡萄牙、英國則位於榜單中間19到21名處，歸還率在40到50%左右；秘魯、摩洛哥、中國則在此榜單的倒數前三名，不管錢包有沒有錢，這三國的歸還率都在25%以下。其中，在錢包內沒有錢時，中國的歸還率為最後一名，在表單中是唯一一個不到10%的國家。而中國的位置也被此調查列為最後一位。

《Science》設計實驗調查「全球公民誠實度（Civic honesty around the globe）」，在40個國家，300多個城市進行調查，觀察各國人撿到「有錢的錢包」和「沒錢的錢包」後的反應。（擷取自《Science》）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法