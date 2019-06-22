香港商界對逃犯條例禁聲 ？《紐時》爆中國向商人施壓「不要多話」

2019-06-22 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗議活動持續至今已有兩週，昨（21）日民眾包圍香港政府總部，也自發舉行各種不合作運動，不過，《紐約時報》報導指稱，早在9日第一次遊行之前，香港200多名商人就已被中國政府召集到中國駐港總部開會，中國政府更向他們表示「如果你對法案有顧慮，不要多話」。

據《紐約時報》報導，在香港抗議的這兩週，原先香港的商界領袖都未表態，直到有近乎超過1/3的香港人走上街頭遊行、抗議行動演變成暴力衝突時，商界領袖們開始採取行動，短短幾天之內，數位商界領袖就公開表示，「香港政府應該做出讓步」。

報導指稱，該法案在2月底提交，到3月底時，香港美國商會認為它將「降低香港對跨國企業的吸引力」，甚至許多跨國公司的香港辦事處收到大量來自總部的電子郵件和電話，憂心該法案可能造成的影響。

報導揭露，中國官員試圖平息異議，5月17日時召集了200多名親北京的官員和商界領袖討論該法案，尋求支持，中國政府更向他們表示「如果你對法案有顧慮，不要多話」。

不過，當抗議行動規模越來越大，甚至有百萬人一同上街抗議，香港資金似乎開始撤出，有人擔心香港的金融優勢地位會讓位給新加坡，因此，十多名商界和政界的高級領袖也開始表達意見並採取行動，本地和國際企業才紛紛加入抗議行列。

支持延遲法案的親中香港立法會成員、零售業大亨田北辰（Michael Tien）說：「如果你在中國做生意，儘管你有顧慮，但當絕對的最高領導人要求你支持時，你會說什麼？」言語流露些許無奈。

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