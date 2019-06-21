『Do you hear the people sing』? 93歲作詞者：我與港人同歌

2019-06-21 23:43

〔編譯魏國金／綜合報導〕音樂劇「悲慘世界」（Les Miserables）中的插曲「Do You Hear the People Sing?」無異是香港「反送中」運動的主題曲，隨著該抗爭行動的推展，這首振奮人心的歌也在香港許多場合傳唱。現年93歲的作詞者克雷茨默（Herbert Kretzmer）投書英國每日郵報說，16日他在西倫敦家中，看到200萬香港抗議群眾慷慨激昂的唱著這首歌的電視畫面時，他喉頭一陣哽咽，「不僅因為我欽佩他們挺身反抗中共的勇氣」，「也因為他們唱著我33年前填寫的歌，我知道這首歌在中國禁唱」。

他說，他60歲為這首歌填詞。當時他受劇作家麥金塔（Cameron Mackintosh）之託，改編法國音樂劇「悲慘世界」中的這首插曲，他認為，聚焦於「人民意志」的法國原詞讓他感覺「政治譁眾取寵」，因此他將之改寫，把自由與民主的概念與歌名「Do You Hear the People Sing?」關聯起來。他說：「我的歌曲試圖展現文字力量—這個力量可以凝聚百萬人，使槍枝無聲、武器放下。」

他表示，他深信這樣的抗爭歌曲，在齊心歌唱中可以征服的不僅是悲慘世界描述的1830年代法國警察國家，也包括這個時代的獨裁統治，不管它是蘇聯共產形式、法西斯政權或其故鄉南非種族隔離的幫兇皆然。他說，「然而，我未曾想像Do You Hear the People Sing?或能成為世界各地抗議群眾，從委內瑞拉到台灣、土耳其與香港，傳唱的主題曲」。

他補充，當人們問他為何這首歌仍如此受歡迎，「我的回答是我試圖說出有關所有世代一個關鍵議題的真相：將男男女女轉變成奴隸的不公不義將引發憤怒與羞辱，並壓碎人們的精神，然而歌詞以『當明天到來』結束，因為我真誠相信希望絕不被澆熄」。

他寫道：「如今，我能聽到世界各地的人們唱著這首我填寫的歌曲，因為他們感到不公不義，並渴望改變。Do You Hear the People Sing?他們正為他們的權利挺身而出。在93歲之齡，我只能精神上與他們同在，然而因為我填寫的詞在其唇間傳揚——因此我也正與他們同歌」。

Do You Hear the People Sing?作詞者克雷茨默投書表示，看到200萬香港抗議群眾慷慨激昂的唱著這首歌的電視畫面時，他喉頭一陣哽咽。（摘自網路）

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