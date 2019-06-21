重推《逃犯條例》？ 港府晚間急發聲明這樣說…

2019-06-21 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派議員今（21）日受訪稱，若延遲《逃犯條例》修訂，港府在做足宣傳之後，可考慮重推條例。香港政府晚間發聲明強調，修訂工作已經停止，「本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時自動失效，政府會接受這事實。」

香港政府上週宣布暫緩《逃犯條例》修訂，不為修例設下時間表。據香港明報報導，香港建制派政黨「民主建港協進聯盟」立法會議員蔣麗芸今天上午接受電視台電話訪問時表示，「是否可把修例稍微延遲一、兩個月」，政府可以在這段期間加強宣傳、在電視台「日播夜播」，把法案解釋清楚後，可考慮重推修案。

蔣麗芸的言論引起軒然大波。她下午趕緊澄清，她的原意是，如果政府要重推《逃犯條例》，必須花時間加強宣傳，直到市民認知到條例沒有威脅性，再來衡量要不要重推。

隨後民建聯發表聲明，指蔣麗芸已表明該言論僅是個人意見，並未在黨內討論。另外，鑑於社會意見分歧，「我們認同政府未就重啟修例定下時間表的作法，並認為只有在公眾充分了解，並取得共識後，才考慮下一階段工作。」

港府晚間以「政府籲示威者和平理性表達意見」為題發稿指出，今日示威影響多項公共服務，阻塞交通，呼籲示威者顧及其他市民需要，但文末特別回應蔣麗芸一事，強調《逃犯條例》修訂工作已完全停止，「本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時自動失效，政府會接受這事實。」

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