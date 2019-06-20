對中國來說是壞消息！美新代理國防部長恐更強硬

2019-06-20 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）因陳年家暴案曝光，被迫宣布離開，美國總統川普隨即宣布，改為指派現任陸軍部長艾斯培（Mark Esper）出任代理部長，艾斯培為國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在西點軍校的同班同學，其長年聚焦在中國威脅上，外界認為新代防長對中國可能更為強硬。

綜合外媒報導，美國國防部代理部長夏納翰的真除案因陳年家暴案曝光而告吹，改由現任陸軍部長艾斯培出任代理部長，人事案24日生效，艾斯培1986年從西點軍校畢業，與國務卿龐皮歐是同班同學，在美軍服役近20年，龐皮歐為川普政府內的鷹派代表之一，外界認為其與龐皮歐有類似的強硬觀點。

《路透》以「長年關注中國的老兵」（an army veteran long focused on China）來形容艾斯培，今年4月，他以陸軍部長的身分曾在眾議院一場聽證會上指出，長遠來看，中國是美國更大的挑戰；陸軍將取消、延後或縮減約兩百個武器添購項目，騰出更多資源研發可以更有效應對中國與俄羅斯軍事威脅的先進武器裝備。

艾斯培表示：「我們這時候才意識到自己與中國正進行戰略競爭，可能有點遲了」，他指出，早在上世界90年代，中國就是他關注的對象，「中國問題、與中國競爭、中國的能耐，這對我來說都不是新鮮事......在這20年來，我看著這些情況的演變，認識各種問題的基礎，已經有我自己的看法。」

《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）就直言，艾斯培的上任對中國而言是一個壞消息。

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