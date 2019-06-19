中國遼寧艦群進太平洋後無消息？ 國防部：嚴密掌握

2019-06-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母「遼寧號」日前從東海穿過宮古海峽進入西太平洋後，就再未傳出返航的消息。對此，我國防部表示將會嚴密掌握相關消息，請民眾放心。

根據日本統合幕僚監部日前公布的資訊指出，中國航空母艦「遼寧號」及另外5艘共軍艦艇在本月10日穿越宮古海峽，進入西太平洋，自後就沒返航東海的消息，也是遼寧艦大修之後首次執行遠航任務。

對此，我國國防部今晚發布新聞稿 表示，有關中共航艦的動向，國軍運用聯合情監偵，全程都能購嚴密掌握區域內相關機、艦的動態，維護台海安全與區域和平穩定，籲請國人安心

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法