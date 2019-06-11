日防衛省：遼寧號與5軍艦正航向太平洋

2019-06-11 17:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本媒體「NHK」今日率先揭露中國航空母艦「遼寧號」今日上午通過宮古海峽，自東海前往太平洋，而日本防衛省今日下午也證實此消息，並發布公開資料指出，遼寧號航艦和1艘052D驅逐艦、2艘054A護衛艦行經宮古海峽，朝太平洋航行，日本海上自衛隊在昨日已掌握動態。

事實上，日本防衛省掌握中國軍艦的時間點為昨日，但早在中國軍艦通過宮古海峽以前，就開始掌握其動態。防衛省公佈的資訊顯示，中國一艘051C驅逐艦「石家莊」號、901型綜合補給艦「呼倫湖」號先在昨日上午7點左右出沒，被日本防衛省軍力在沖繩久米島西北方270公里處被掌握。

根據日本防衛省資訊，當時日本海上自衛隊所派軍力為一艘初雪型護衛艦「松雪號」（母港位於舞鶴）、一艘朝霧級護衛艦「海霧號」（母港位於吳市）、「山霧號」（母港位於橫須賀港）。

隨後，遼寧號和一艘052D驅逐艦「西寧」號、二艘054A護衛艦「大慶」號、「日照」號等4艦，同日晚上9點左右，在沖繩久米島西北方350公里處被日本防衛省掌握。日本海自派出一架P-3C反潛機、「松雪號」護衛艦掌握動態。

防衛省表示，在此之後，中國軍艦持續朝宮古海峽南下，並往太平洋的方向持續前進。

我國防部發言人陳中吉今也對此表示，國防部運用聯合情監偵，對於我國周邊的海、空情狀況都有能力掌握。

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