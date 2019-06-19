美國10歲女童攻頂酋長岩 打破最年輕攀岩者紀錄

2019-06-19 21:48

〔中央社〕美國一名10歲女童成功攻頂優勝美地（Yosemite）酋長岩（El Capitan），成為史上最年輕征服這座峭壁的攀岩者。

法新社報導，來自美國科羅拉多州的施耐特（Selah Schneiter）與擁有豐富攀岩經驗的父親和一名親友，選擇酋長岩「鼻子」（The Nose）的路線攀登將近900公尺，經過5天努力後，在12日用一塊披薩慶祝她完成的壯舉。

施耐特在一部影片中興高采烈地說：「我不敢相信我做到了。」這部影片記錄下她攻頂這座花崗巨岩的時刻。

她向美國廣播公司（ABC）旗下地方電視台KFSN-TV表示：「我們的座右銘是『你要怎麼吃掉一頭大象？』答案是小口小口慢慢咬。每次一段，每次一個動作，活在當下。」

施耐特的父親說她登頂那一刻欣喜若狂，而且喜極而泣，並表示：「她（施耐特）說這是她第一次流下喜悅的淚水。」

「經過漫長的5天我們已經累了，因此那天晚上就地露營，但她又像個小孩子似的想要到處看看、四處探索，好像什麼事也沒發生過一樣。」

施耐特的父親也說，攀岩在他的家庭生活佔很重要的部分。他的妻子就是在攀爬酋長岩時認識的，而他的女兒施耐特現在計劃要鼓勵7歲的弟弟跟上她的腳步。

紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）拍攝2017年美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），以首位「無繩獨攀」挑戰者之姿，攻頂3200英尺高的酋長岩。該片在今年勇奪奧斯卡最佳紀錄片大獎。

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