無視美警告 芬蘭軍方採購150架中國大疆無人機

2019-06-17 23:03

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國日前警告，中國製造的無人機有潛在資安風險，恐將敏感資料回傳給製造商，進一步交給中國政府；但芬蘭《赫爾辛基新聞報》報導，芬蘭軍方將向中國大疆創新（DJI）採購無人機，供地面部隊使用。

《赫爾辛基新聞報》指出，芬蘭國防軍將向大疆採購150架配備攝影功能的Mavic（禦）Pro Platinum型號無人機，總額為27萬歐元（約新台幣955萬元），預計將於2019年至2020年間交貨；芬蘭國防部官員Jani Kortesluoma指稱：「這些無人機並沒有所謂的安全風險。」

大疆Mavic（御） Pro Platinum無人機，重量為700克，飛行時間約30分鐘。這是芬蘭軍方首次採購商用無人機供地面部隊使用，先前採購的是以色列Orbiter無人機和瑞士Ranger無人機。

由於芬蘭並非北約（NATO）成員國，其軍隊在武器選擇方面並未與北約同調；且芬蘭是北歐主要國家中唯一大規模使用過俄羅斯製造武器的國家，包括米格-21比斯型殲擊機、Mi-8直升機，「山毛櫸」（Buk）防空飛彈系統等一系列俄製武器。

大疆是世界上最大的消費性無人機製造商，全球市占率達70％至80％，日前美國國土安全部（DHS）警告，中國製無人機具有潛在資安風險，但《美國之音》報導，至今仍有逾1000個美國公部門使用大疆生產的無人機執行勤務，包括警察、消防和其他急救人員。

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