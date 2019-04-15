芬蘭迎來左翼總理！社民黨奪最大黨 極右黨緊咬位居第二

2019-04-15 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭昨（14）舉行國會大選，中間偏左路線的社會民主黨以0.2%得票率差距，險勝極右派芬蘭人黨一席，社民黨魁李納（Antti Rinne）有望成為2003年以來首位左翼芬蘭總理；這次大選除關注撙節議題，外媒指出，極右派聲勢迅速竄起，恐影響5月份歐洲議會選舉及歐盟日後的政策制定。

綜合媒體報導，芬蘭國會共200席，社民黨得票率17.7%，可望分得40席；芬蘭人黨得票率17.5%，位居第二大黨，估計拿下39席；中間偏右的國家聯合黨得票率17%，應拿37席，排名第三；現任芬蘭總理席比拉（Juha Sipila）所屬的中間黨僅拿到13.8%得票率，估計只有30席。

芬蘭社會福利制度因人口老齡化而日漸吃緊，儘管當局這幾年採撙節政策，減少福利、凍結養老金，並因此減少政府債務，但仍引起爭議。這次社民黨贏得大選，便主張放鬆撙節；黨魁李納選前承諾之一，便是把每月1400歐元的家庭養老金再提高100歐元，另因應人口老化，也主張接納與工作相關的移民。

第二高票的芬蘭人黨則主打反移民，在氣候議題上更與其他政黨大相逕庭，認為積極的氣候變遷政策是傷害工人階級並具菁英主義；該黨民調原位居第5，選前短短幾個月突然竄升至第2或第3名，引起各界關注。

多數參與國會大選的政黨，選前表態不找右翼民粹主義的芬蘭人黨組聯合政府，李納昨晚也表示確實對他們存有疑慮，但不排除有合作機會；外媒指出，社民黨也可能找位居第三的國家聯合黨合作，雖然兩黨對撙節政策的主張沒那麼一致。

據BBC指出，芬蘭將在7月擔任歐盟輪值主席國，芬蘭人黨在國內選舉的成功，恐影響歐盟接下來的政策制定；芬蘭人黨也已宣布和極右派德國國家民主黨、丹麥人民黨、義大利右翼聯盟黨結盟，參加歐盟在5月份舉行的歐洲議會大選。

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