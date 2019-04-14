2019-04-14 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐一延再延，不但令歐盟傷透腦筋，還遭媒體戲稱「歹戲拖棚」，連地圖出版商和印刷廠也相當困擾，不知道該怎麼描述英國和歐盟的關係。

據法新社報導，艾伊迪斯出版社（AEDIS）經理馬多里（Henri Medori）表示，他們有10本以上的出版品含有歐洲及歐盟地圖，「我們已經暫停印製，等英國確定脫歐再恢復印刷。」

英國2016年公投決定脫歐，原訂今年3月29日離開歐盟，但英國國會內部遲遲無法取得共識，經2度延期後，現訂10月31日為脫歐期限。

2016年公投結束後，艾伊迪斯出版社為回應「公眾壓力」，把英國移出歐盟地圖。馬多里表示：「（一開始）我們的地圖因為包含英國而受到讀者質疑，認為這是錯誤的。」

出版社隨後卻收到其他讀者寄來「含辱罵字眼」的電子郵件，表示從嚴格的法律意義來說，英國還是歐盟成員國，因此出版社在地圖上新增英國脫歐的說明欄位。

目前艾伊迪斯已出售6000份「英國不屬歐盟」的地圖，多數在高速公路休息站的商家賣出；但馬多里表示，出版社至今沒有得到任何歐盟機構的指引，而這段時間以來，他們也大致放棄這方面的銷售。

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