芬蘭大選投票 俄國疑散布假新聞干預

2019-04-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕芬蘭十四日舉行國會選舉，選前民調顯示，在野的中間偏左「社會民主黨」以十九％的支持率小幅領先，極右派「芬蘭人黨」以十六．三％緊追其後，並與保守派「國家聯合黨」互爭第二。中間偏右的執政聯盟可能因選民對撙節政策的反彈而落敗，選出二十年來首位左派總理。而隨著歐盟五月將舉行歐洲議會選舉，芬蘭七月將擔任歐盟輪值主席國，這次大選被視為右派勢力在歐盟的風向球。

值得注意的是，鑑於去年瑞典、法國及荷蘭選舉的經驗，芬蘭當局擔心外部力量可能企圖影響民眾投票意願，選前特別在電視、廣播、網路播放系列廣告，透過名人呼籲選民「獨立思考」的重要性，提醒民眾注意假新聞和假消息的散播，喊出「芬蘭的選舉世界最棒，想想為什麼」口號，並對謠言進行澄清，強調芬蘭「沒有使用電子投票機器或網路投票」，選務系統「不易或不可能遭到操縱」，大選結果不受干預且值得信賴。

將移民喻為罪犯、煽動芬蘭脫歐

芬蘭專家和官員表示，多數選舉的假消息似乎與俄羅斯有關。外界認為，莫斯科當局企圖利用此一策略，進一步達成其政治目的。研究俄國散布假消息的芬蘭記者亞羅告訴法新社，俄國企圖引導芬蘭輿論，蓄意透過宣揚極端主義的假新聞網站，將所有尋求庇護的移民描繪成罪犯。他指出，俄國現已將重點放在煽動芬蘭對歐盟的不信任感，推動芬蘭脫離歐盟。

當局除了進行媒體宣傳，也提供政黨和候選人反假消息的培訓，協助他們識別、回報可疑案件。芬蘭司法部選舉管理局局長賈斯克萊寧（Arto Jaaskelainen）表示，目前尚未發現大規模的干擾。

本屆大選共十九個政黨角逐兩百席，其中八個政黨目前在國會佔有議席。芬蘭通常由兩到三個政黨共組執政聯盟，並由黨魁出任重要政府職位。現任總理是中間偏右「中間黨」黨魁席比拉（Juha Sipila），財政部長是國家聯合黨黨魁奧爾波（Petteri Orpo），他們的撙節政策讓社民黨有望趁勢而起，搶下左派勢力在芬蘭暌違二十年的總理大位。

而受到大眾對數起移民性侵案高度關注的影響，移民庇護也是芬蘭本屆大選的熱門議題之一。芬蘭人黨黨魁哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）近幾個月大打「反移民牌」，喊出「投票捍衛邊界」口號，獲得大批民族主義者支持，他還譏諷其他政黨對氣候變遷的關注是「氣候歇斯底里」。

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