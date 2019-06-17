強國連性奴也搞一帶一路 巴基斯坦女子無處伸冤

2019-06-17 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦調查人員發現，越來越多巴基斯坦女子被假藉婚姻之名，販賣到中國淪為性奴；然而巴基斯坦因為不想破壞和中國的貿易關係，要求調查人員對此「保持沉默」。

據《美聯社》報導，剛滿20歲的年輕巴基斯坦女子瑪莎西（Natasha Masih）是基督徒，住在費薩拉巴德。由於家中貧困，還有4個姊妹，瑪莎西爸爸的朋友建議「讓瑪莎西嫁給1名中國男子」，雖然她的爸爸很掙扎，但的確急需用錢，其他女兒都受傷而無法工作，瑪莎西說她當時別無選擇。

然而，嫁過去後才是夢魘的開始；瑪莎西的中國丈夫把她帶到一處森林，進入1間沒有廚房和浴室的小房間，告訴她「這是妳的房間」；之後，瑪莎西被迫「接客」，和多名男子發生性關係；之後她還被帶烏魯木齊附近的銀都豪華酒店，她被限制在那裏賣淫。瑪莎西表示，她過著如地獄般的生活，總是偷偷哭泣，祈求幫助；後來她找到空檔用手機打電話回家，告訴父母實情，家鄉的教會研擬計畫，悄悄把她救出來。

像瑪莎西同遭遇的巴基斯坦女孩有500至1000名，當地的基督教徒大多十分窮困，會以販賣婚姻的方式換取錢財給家庭，次很多女生被迫在中國賣淫；巴基斯坦調查人員已發現中、巴兩方人蛇集團的範圍，還得知有1名巴基斯坦牧師簽署了數十份空結婚證書，供婚姻仲介使用。

瑪莎西表示，她原本也不太敢說出自己的遭遇，但為了避免更多女子受害，還是決定說出來；巴基斯坦越來越多受害婦女不願再隱忍，決定挺身而出，免得更多女生淪為性奴。

然而，中國的一帶一路計畫和中巴間密切的經濟關係，使巴基斯坦的高官下令調查人員保持沉默，中國國家副主席王岐山對調查結果更是全盤否認，直說沒有人口販運問題。

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