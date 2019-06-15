巾幗不讓鬚眉！美國海軍戰爭學院迎來史上首位女校長

美國海軍少將查特菲爾德（Shmhana Chatfield），成為美國海軍戰爭學院 （Naval War College）創校135年以來的首位女校長。（圖擷自美國海軍網站﹚

2019-06-15 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕女力出頭天！美國海軍戰爭學院 （Naval War College，NWC）擁有135年歷史，如今終於迎來首位女校長查特菲爾德少將（Shmhana Chatfield）。

據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，美國海軍部長史賓塞（Richard V. Spencer）昨（14日）宣布由查特菲爾德任職NWC校長。美國海軍曾在2月的報告中，提議建立一個海軍大學系統，NWC校長在這項任務中將發揮不可或缺的作用。

查特菲爾德於1987年從波士頓大學取得國際關係和法語學士學位後加入海軍，1988年通過海軍後備軍官訓練並於1989年獲得軍徽。查特菲爾德在軍中擔任直升機飛行員，駕駛過SH-3海王、CH-46D海騎士和MH-60S海鷹。

查特菲爾德長年派駐在西太平洋和阿拉伯海灣的直升機支隊，為航母打擊小組和兩棲小組提供支援。查特菲爾德後來獲得海軍政治軍事獎學金，並於1997年在哈佛大學取得公共管理碩士學位。2001年至2004年期間，她在美國空軍學院當過政治學助理教授，2009年她拿到聖地亞哥大學教育博士學位。

查特菲爾德目前是美國海軍部隊馬里亞納群島指揮官，史賓塞表示，美國海軍戰爭學院負責教育海軍下一代領導者，而現在這個學院要由查特菲爾德來帶領。

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