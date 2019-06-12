俄記者揭弊遭警誣毒品罪拘留 民眾上街抗議近百人被捕

2019-06-12 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科今（12）日有大批民眾上街抗議，要求當局懲罰涉嫌以莫須有罪名拘押記者的警察，目前傳出至少有94名抗議人士被拘捕，包括著名的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。

《路透》報導，36歲的獨立記者戈倫諾夫（Ivan Golunov）以揭發官員貪腐弊案而聞名，他於上週四遭警方拘留，被控犯有毒品罪，但戈倫諾夫堅決否認，他的支持者指出，這是當局為報復他揭發貪腐弊案，刻意誣陷戈倫諾夫。

該案引發民眾憤怒，媒體更罕見地站在統一陣線，向政府施壓，結果案情在週二大轉彎，警方突然撤銷對戈倫諾夫的指控，負責此案的2名員警也已遭停職。

儘管戈倫諾夫已在昨日獲釋，他的同事和支持民眾仍決定在週三上街抗議，要求當局嚴懲涉案警察。監測組織「OVD -Info」稱，警方已拘留至少94人。反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）也被警察押上一輛車。

報導指出，當局事先已警告示威活動是非法之舉，可能對公共安全構成威脅。根據俄國法律，涉及1人以上的抗議活動，時間和地點必須先與當局商定。週三抗議活動的組織者曾要求莫斯科市府官員在現場直播期間與他們商談這些問題，但官員拒絕。

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