反送中》有表明身分！澳門記者控：毫無防備下被警噴胡椒噴霧

2019-06-12 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，群眾從昨晚開始徹夜留守立法會、今早展開大罷工，大批民眾陸續前往立法會外集結、幾近癱瘓交通要道，甚至傳出有人欲衝破封鎖線，被警方以辣椒水、強力水柱驅離，而最新消息指出，原定上午11時舉行的《逃犯條例》二讀辯論會議延後，香港民意取得暫時性勝利。一名自稱為澳門記者的男子陳嘉俊，稍早在網路上貼照發文透露，「剛於香港進行反送中示威的採訪」，並稱他有表明記者身分，卻仍在「毫無防備」下，被港警施放胡椒噴霧，對執法行為表達「極度不滿」。

綜合媒體報導，陳嘉俊在文中自稱，「身上掛有記者證，及手握相機」，他在採訪反送中示威衝突時，因接觸到少量胡椒噴霧，便走去緩衝區處理受傷部位，並摘下頭盔、口罩與眼鏡，由多名香港記者、救護人員協助清理。

陳嘉俊在文中表示，突然間身旁記者高喊快走，他也拿著相機、包包等準備離開，但一旁的港警「仍在我毫無任何保護物，無頭盔無眼罩無口罩的情況下，用胡椒噴霧對着本人頭部噴發」，造成他背與手部受傷，「本人在中胡椒噴霧時，隨即跳入示威區，示威市民即時幫我急救」，所幸並未傷及眼睛。

陳嘉俊在文中補充，當他正接受急救處置時，「並無任何動作對警方或示威者有影響，本人甚至完全沒有行動能力」，但卻同樣被噴散，讓他對香港警方執法「極度不滿！」

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