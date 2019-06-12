中國首度派出班禪喇嘛外訪 外媒：民心爭奪戰開打

2019-06-12 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕西藏流亡精神領袖、第14世達賴喇嘛今年3月對中國放話，稱其圓寂後，任何中國指定的繼任者都不會受到尊重。對此，中國政府指定的第11世班禪喇嘛近期出訪泰國，這也是他生平首度離開中國，凸顯其於當局「民心爭奪戰」中扮演角色的重要性。

根據美國《自由亞洲電台》報導，第11世班禪喇嘛5月出訪泰國，出席聯合國衛塞節閉幕式的慶祝活動，並應邀在泰國摩訶朱拉隆功大學發表演講。對此，達賴喇嘛駐北美辦公室華人事務代表次城嘉措指出，中國當局在此時機派遣班禪出訪，明顯是為了緩解國際社會譴責中國打壓宗教的聲浪。

次城嘉措分析，中國去年起擴大打壓宗教力道，但隨著越來越多惡行曝光，此事漸受國際關注與譴責，「中國在宗教自由方面的形象極度惡劣，為取得尊重宗教的名聲，才有這次班禪出訪泰國之行」。

《自由亞洲電台》進一步引述當代藏史研究員李江琳的分析指出，這次事件是中國政府企圖爭奪國際話語權的最新行動，她強調，中國官方想展現的是一個年輕、受過現代教育並有國際視野的僧人形象，去對抗年事已高的達賴喇嘛近年在國際上的形象。

李江琳說，隨著達賴喇嘛年歲漸長，他在國際上的活動頻率明顯下降，故中方藉此時機推出這名被牢牢掌控且受過多年培養的班禪，並將其派至泰國等受中國控制的佛教國家，以搶奪達賴喇嘛過去在國際留下的形象空間。

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