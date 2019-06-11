中國迫害宗教出奇招 推「洗腦手遊」吸引千萬網友參賽

2019-06-11 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教再出奇招，外媒披露，中國今年3月20日在全國發起為期1個月的反宗教遊戲競賽活動，當局祭出現金紅包作為獎品，並透過遊戲軟體吸引網友參賽，進而達到洗腦人民與抹黑宗教的作用。

根據《寒冬》雜誌，這款由中國政府開發、推動的限時遊戲模式，搭載於微信平台的「頭腦王者」遊戲主程式，其主題為「抵制邪教，崇尚科學」反邪教知識遊戲競賽。官方提供了總額達10萬人民幣（約新台幣45萬元）的現金紅包作為獎品，還有為數眾多的遊戲幣，吸引民眾加入遊玩。

據官方統計，這款洗腦遊戲在半個月內獲得高達1100萬玩家參加，現在即使1個月的競賽模式已結束、獎勵亦完成發放，玩家們仍可在該遊玩此一模式，導致該平台玩家數量節節升高。

一名玩家透露，若想在這個遊戲模式中擊敗對手，靠的不是速度，而是對於「反邪教知識的儲存量」，他說，中共中央政法委員會官方新聞網站每天會公布各種反邪教言論，玩家們若想在遊戲中拿到高分，就必須每天即時關注最新的反邪教資訊，方可掌握答題方向。

《寒冬》指出，這款遊戲目前已被當局在各政府部門與企業單位廣為宣傳、強制推廣，被視為反宗教工作最新重點之一，未來更將列入公務員工作考核中，形成一股「若想保住工作，先得學習反宗教知識」的歪風。

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