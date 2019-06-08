毀屍滅跡！中國毛澤東廟剛被外媒曝光 當局忙派百人連夜剷平

2019-06-08 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期擴大迫害宗教，廣拆境內各宗教場所，河南省一座詭異廟宇將已故中共領導人毛澤東供為主神，不僅沒被打壓，還被當局視為紅色愛國主義教育基地而香火鼎盛。不過就在消息被外媒曝光後，當局疑為「毀屍滅跡」，隔天竟直接出動上百人，一夕之間將該廟剷平。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌5月11日曾刊文披露此亂象，稱這座「毛主席佛祖殿」位於河南省汝州市寄料鎮張坡村西約2公里處的青龍山上，進入大院可見一座大型露天毛澤東雕像，雕像底座刻有將毛澤東神化的詩句，「毛主就是新玉皇，統天統地統人間」。分析指出，這座廟疑因此規避政府迫害，甚至還有大批中共官員前來膜拜毛澤東。

然而消息才剛曝光，隔天（5月12日）當地政府便動員上百名軍警，出動2台挖掘機，連夜把「毛主席佛祖殿」內所有房屋拆毀。據悉，除了大院中6公尺高的毛澤東雕像被用塑膠布套上外，其餘雕像全被拆毀，現場人員更以鐵皮與土堆將大門封死，再派駐兩人看守廢墟，以防拆廟的消息再次外流。

《寒冬》引述知情人士的說法指出，這次強拆命令是由河南省政府直接下達，為避免消息曝光，行動當晚寺廟方圓3公里內的地區全部戒嚴，參與拆廟行動的人員手機全被沒收，足見行事之慎重。

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