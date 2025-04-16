最強罷免小蜜蜂！賽車手林帛亨親收件 中二罷顏寬恒二階連署衝刺

林帛亨與妻子馮媛甄（右）常參與公益活動。（資料照，記者陳奕全攝）（記者黃旭磊攝）

2025/04/16 19:11

〔記者黃旭磊／台中報導〕「我不是團隊，就開一輛車到處去取件，類似小蜜蜂，簽罷免的再私我，戶籍是台中市的，哪一區都可以」，霧峰林家後代林帛亨今天宣布，開車當小蜜蜂親送罷免文件，會帶罷免表格，請選民準備好證件確認戶籍資訊，沿「文心路一段到四段上下跑」收件，二階連署關鍵時間，不要輕易低頭認輸。

距離中央選舉委員會規定二階連署期間只剩兩週，中二選區（含霧峰）罷免連署份數突破2萬份，距離二階門檻30278份還有差距，罷免團體「解顏行動」志工清晨6點起投遞連署書，還追垃圾車拜託選民支持，獲知「最強罷免車手」加入志工行列，紛紛叫好稱過二階有望。

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林帛亨在臉書宣布，「我第十代台中人，我用我可以提供的服務方式，加入二罷志工，服務台中市部分範圍」。本報記者取得聯繫，林帛亨說，曾在國外比賽工作，深深知道台灣的美好與珍貴，看到立法院這一年各種法案，及預算的困難，尤其國家安全的預算一再被削減，都將要毀壞在這一屆國會手上，身為台灣人、身為一個爸爸，我覺得我們都有責任維護家園美好的一切。

林帛亨現年45歲，是台灣賽車手及愛爾達一級方程式賽事評論員，曾獲2005年亞洲雷諾方程式年度冠軍，2015年迎娶「小林志玲」馮媛甄，風光一時席開上百桌，當時據稱身價超過30億元。

林帛亨說，路線基本以文心路一段到四段上下跑，親自送件到府或方便的地點，「因為有機率被假借約堵」，所以不約巷弄取件，真要堵就在大街上就是。現在是二階連署的關鍵時間，天助自助者，遇到任何障礙阻撓，大家不要害怕，面對這個快速赤化國會亂象，我們不要輕易低頭認輸。

林帛亨公布開車親送罷免文件路線。（取自林帛亨臉書）

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