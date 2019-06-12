天亮！香港民眾徹夜包圍立法會 罷工、罷市都開始了

2019-06-12 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會今天上午將恢復二讀續審《逃犯條例》（送中條例），港民從昨天晚上就展開集結，徹夜守在立法會四週，越夜人越多，港警也傾巢而出，跟民眾對峙，一夜之間爆發數起衝突，警方並一度封鎖廁所、突擊民眾補給站，情勢多次緊張，直到目前，雙方的對峙依舊。

綜合媒體報導，由民眾發起的罷市、罷工、罷課也都隨著天亮而開始，香港心臟地帶的已有逾百家企業宣佈支持，包括理髮廳、餐館、相機商店、玩具店、修指甲店也跟進關店，；昨晚，香港四大會計師事務所宣佈今天「彈性上班」，接著滙豐、恒生、渣打等銀行跟進，上市的彌明生活百貨（8473）今天暫停營業；國泰航等多家公司員工也自主將在今天罷工；多所學校學生今天罷課，今天上午10點也將集結前進立法會，聲援徹守包圍立法會的民眾。

昨天深夜到今天清晨，警方採取強勢阻撓動作，在金鐘地點站內外、立法會附近，大肆對民眾進行搜身，引發民怨，連同要進入採訪的記者也遭拒絕進入立法會的警戒範圍內。

今天凌晨4點多，警方甚至一度封鎖添美道公廁，搜索設在公廁外的物資站，這個物資站是本土派組織「東涌人」成員王進洋在凌晨1點多設立，主要是派發水、乾糧、急救用品、口罩、退熱貼和濕紙巾等，警方指該地有違禁品封鎖，直到民主黨議員鄺俊宇介入，警方才散去。

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