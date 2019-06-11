再尋獲4遺體！多瑙河翻船已知24死 4人仍下落不明

2019-06-11 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利布達佩斯的多瑙河上月29日發生觀光船相撞翻覆事故，船上35人只有7人獲救。救難人員今天將翻覆船隻打撈上岸，又在船艙中尋獲4具遺體，死亡人數新增至24人。

綜合外媒報導，上月29日晚間 ，匈牙利首都布達佩斯的多瑙河上，發生觀光船相撞事故。載有南韓觀光團的「美人魚號」（Hableány）小船行駛時，疑似因突然轉向，而遭後方大船「維京西根號」（Viking Sigyn）撞擊，短短7秒內就翻覆沉入河中。

當時船上共載有35人，包括船長、一名匈牙利船員及33名南韓觀光客，最後只有7人獲救。救難人員今天將美人魚號打撈上岸，於船艙尋獲4具遺體，分別為匈牙利船員和3名南韓遊客，其中包括一名6歲女童。死亡人數新增至24人，目前仍有4人下落不明。

這是多瑙河半世紀以來，最嚴重的一起船難。連日大雨、河流水速快加上河底淤泥多，在沉船上固定繩索的難度提高，打撈時有一名救難人員不慎落水，不過很快就被他人救起。參與打撈的潛水員派普（Zoltan Papp）表示，水中的能見度有時候低到只有10公分，就像身在暴風雪或大霧之中。

目前「維京西根號」的烏克蘭船長尤里（Yuriy C）暫時被拘留，匈牙利當局正在調查他是否有操作不當的嫌疑。南韓總統文在寅表示，南韓將與匈牙利合作，徹底調查此案。

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