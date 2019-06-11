世界最貴！達文西140億名畫《救世主》傳言放在遊艇上

2019-06-11 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文藝復興時期天才藝術家達文西的曠世鉅作「救世主」（Salvator Mundi），2017年以4億5000萬美元（約新台幣140億元）售出後下落不明。不過今日有外媒透露，這幅畫作現在就擺在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的豪華遊艇上。

根據外媒報導，「救世主」在佳士得（Christie's）2017年的拍賣會上以4億5000萬美元（約新台幣140億元）的天價落槌，讓這幅畫成為全球最貴畫作，不過得標者的身分甚至是否真有人購買此畫，都是藝術圈的大謎團。

對此，倫敦藝術經銷商沙克特（Kenny Schachter）今日在《Artnews》撰文，表示這幅畫作現在就擺在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德的豪華遊艇上，沙克特引述2名消息人士說法，表示這2名人士參與了該幅名畫的交易，他們晚上匆忙地將畫從穆罕默德的飛機上移走，擺放到他的遊艇寧靜號（Serene）上。不過沙克特也稱，「沒有什麼是絕對清楚的」，顯示消息的不確定性。

「救世主」是達文西的其中一幅畫作，過去它曾隱沒很長一段時間。對於此畫是否為真跡，一直以來造成許多藝術家意見分歧，不少人認為，此畫並非達文西親筆，而是他的工坊或者旁人仿造而成的。

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