F-35大特價！美國防部與洛馬達協議 單價跌破8千萬美元

2019-06-11 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，多次抱怨F-35戰機價格高昂，責令國防部與軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）商討降價問題；當地時間10日，美國國防部宣布與洛克希德馬丁達成一份總價340億美元（約新臺幣1.06兆元）協議，分3批次交付F-35戰機，一共478架，單機價格可望跌破8千萬美元。

綜合外報導，當地時間10日，美國國防部宣布與洛克希德馬丁達成一份總價340億美元的初步協議，在未來3年內以340億美元分3批次購入478架F-35戰機，這是美軍第12、13、14批購入的F-35；國防部副部長羅德（Ellen Lord）指出，前一次購入的F-35A，價格已壓低至8920萬美元，而第12批次所購入的157架F-35A，價格可望再下修到8135萬美元，降幅達8.8%。

美國國防部也擁有未來2年的採購選擇權，若國防部行使第13、14批將購共321架F-35A，單價將跌破8千萬美元，估計第14批購入的F-35A，將進一步壓低到7600萬美元一架。

F-35計畫的長期目標是將機隊規模增至3000架以上，通過訂購透過大量生產，來降低飛機單價，美國總統川普上任後曾多次抱怨F-35太貴，洛克希德馬丁曾於2016年表示F-35A的價格，預定從當時的每架1億美元，在2022年前，壓至8千萬美元以下，若達成採購協議，等於提早1年拿到8千萬美元以下的目標。

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