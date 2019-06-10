以時速1100公里俯衝墜海 日本F-35A失事原因出爐

2019-06-10 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在4月9日晚間，於青森縣三澤市外海訓練時失聯，大部機身殘骸在1500公尺深的海底被發現，飛行員部分遺骸也尋獲，日本航空自衛隊今（10日）公布失事調查中期報告，機械故障可能性極低，初步判定失事原因恐是飛行員「空間迷向」。

據日本《共同社》報導，航空自衛隊今公布F-35A失事調查中期報告，還原F-35A墜海前一刻狀況，當晚4架F-35A起飛執行空戰模擬訓練，晚間7點25分，41歲的飛官三等空佐（相當於少校）細見彰里回報已模擬擊落2架「敵機」，隨後地勤指示飛機下降，細見在7點26分依指示下降，當時高度為31500英尺（約9600公尺）。

晚間7點26分15秒，戰機下降至約15500英尺（約4700米）時，飛行員突然表示「訓練中止」，不過當時飛行員回報時聲音平靜，15秒後也就是7點26分30秒，飛機從雷達中消失。

這段時間內F-35A以時速1100公里的速度向下俯衝，飛行員無跳傘跡象，從海中尋獲的機體嚴重損壞，大量部件和碎片散落在海底，符合高速墜海狀況。

空自分析認為，飛機機體沒有故障，發動機推力正常，而飛官在這幾分鐘裡意識清醒，因設備問題致缺氧昏迷的可能性極低，初步研判失事原因可能是飛行員出現「空間迷向」，沒有意識到自己正在高速向海面俯衝。

空自表示，未來將針對F-35A飛行員加強「空間迷向」教育，由於失事原因基本排除是機械故障，空自表示12架同型戰機將在近日內復飛。

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