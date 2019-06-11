香港百萬人反送中遊行 美國務院嚴正關切

2019-06-11 05:52

〔中央社〕為抗議逃犯條例修訂，香港百萬人上街遊行「反送中」，美國國務院發言人歐塔加斯今天表示嚴正關切，也指出一國兩制框架持續遭到侵蝕，影響香港在國際事務中的特殊地位。

歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天在例行記者會上表示，美國嚴正關切香港政府提出的逃犯條例修訂案，這場遊行清楚顯示公眾反對這項修正案。

她指出，一國兩制框架持續遭到侵蝕，對香港在國際事務中長期建立的特殊地位帶來威脅。

歐塔加斯表示，美國與香港許多人一樣，擔憂修訂案缺乏程序保障，可能破壞香港自治，也對香港長期以來的人權、基本自由與民主價值觀保障帶來負面影響，並損及香港商業環境，使居住在香港或訪港的公民遭受中國反覆無常的司法制度影響。

美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）也發出聲明，表達擔憂逃犯條例修正案可能「嚴重損害香港法治與自治」。

恩格爾表示，北京的再次踰矩行為讓人質疑北京對「一國兩制」的承諾，這是公然企圖擠壓香港獨特的自由與價值觀。

為抗議北京推動修訂逃犯條例，香港泛民主派當地時間9日發起「反送中」遊行，是2003年「七一」遊行後，香港另一次大規模集會遊行。主辦單位民間人權陣線宣布，參加遊行人數達103萬人，香港警方估算遊行高峰人數有24萬人。

儘管數十萬香港民眾參加「反送中」遊行，但香港特區政府仍決定，逃犯條例修訂草案12日將如期在立法會恢復二讀。

這條草案全稱「2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，是要修訂現有逃犯條例和刑事案件相互法律協助條例，以便港府今後可與中國大陸、台灣和澳門以個案方式移交逃犯。

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