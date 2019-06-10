「反送中」衝突19人遭逮 中大學生會：至少9名是學生

2019-06-10 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（9）日百萬人「反送中」遊行後，「香港眾志」發起「堵截立法會」行動，號召民眾留守並包圍立法會，要求港府行政長官林鄭月娥出面對質、撤回惡法。今（10）日凌晨香港警民發生衝突，共19人遭逮，其中至少9人是大學生、2人已獲釋。

據香港網路獨立媒體《立場新聞》報導，昨日反《逃犯條例》修訂案遊行後，今日凌晨在香港立法會周遭發生警民衝突，共計19人遭警方逮捕，被控涉嫌參與非法集會及阻礙道路。

報導指出，被逮捕的市民大部分為20歲出頭之年輕人，香港中文大學學生會向記者證實，至少9名學生被捕，其中2名已獲釋。

中大學生會表示，已向律師請求法律協助，將交由律師處理學生的法律程序需求。中大校方亦向媒體表示關切，表示正透過多種管道了解詳情，並與學生會保持密切聯繫，將依照學生需要給予支援。

據了解，香港警方下午舉行記者會，稱共有19人被捕，嫌疑人年齡介於19至34歲，多數為20歲出頭年輕人。此外，警方今晨又於香港灣仔告士打道一帶，拘留共358人進行盤查，其中16至25歲者佔291人，未成年者則有24人。

香港警方稱該358人有參與非法集會，強調會繼續追查，決心將所有滋事人士一網打盡。

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