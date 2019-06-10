今日香港、今日台灣！ 台青挺港反送中

2019-06-10 19:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕「今日香港、今日台灣！」香港昨有103萬人上街反對港府「逃犯條例」，港府今天也不顧民意，堅持週三要將法案二、三讀，台灣青年今晚聲援香港民主，呼籲眾人一起正視，避免中國威權擴張。

台大、成大等學生會長及獨派青年號召「台灣青年挺香港，堅決抗議反送中」活動，今晚6點來到台北市的香港經濟貿易文化辦事處外，高呼口號：「拒絕中國黑手、還給港人自由」、「台灣挺香港、堅決反送中」、「譴責暴力鎮壓、支持公民抗命」等，跨海聲援香港民主。

太陽花學運領袖林飛帆也到場聲援，他表示，香港的政治與民主每況愈下，而逃犯條例與台人息息相關，最重要原因是，一旦通過，未來入境、過境香港的旅客，就可能成為中共標的，被引渡到中國受審，更強調過去曾講「今日香港、明日台灣」，應是「今日香港、今日台灣」，因台灣與香港面臨同樣的中國威權擴張，當香港惡法通過，台人也會遭殃。

林飛帆呼籲，台灣政治人物都應正視議題並表態，而高雄市長韓國瑜竟說對此事：不知道、不曉得，對此態度不認同，應站在台灣角度，跟香港、中國乃至國際發聲：「我們曉得、我們知道而且我們在乎！」

台灣大學學生會長吳奕柔說，香港所謂「50年一國兩制」就是夢，逃犯條例破壞香港司法自主性，嚴重侵害基本人權，希望呼籲台灣青年一起正視該議題；而自己身兼青年抵制假新聞陣線發起人，也發現國內部分傾中媒體對香港反送中一事隻字未提，可見中國滲透與影響。

獨派青年張閔喬說，香港警方對人民暴力，流過的血都該被記得，而中國法治系統歪斜，港逃犯條例更讓中國可任意移送人民，缺乏監督機制，過去有李明哲事件，乃至目前新疆大屠殺等，台灣完全有正當理由阻止中國權力擴張。

在台香港學生及畢業學生反逃犯條例關注組長何泳彤也說，港府沒有對法治、人權做適當回應，週三更要將逃犯條例二讀、三讀，對此絕對無法接受並要求撤回，對於入夜後警方逮捕人民，也譴責港警濫權。

銘傳大學學生議會議長張文蔚則說，自己曾在上海居住16年，看見政商仰賴送禮，民主法治不彰等現象。此外，高校中的性別社團遭滲透打壓，校內師長舉報風氣盛行，在中共統治下，人民被摀上嘴巴、眼睛跟耳朵，認為香港情況值得台灣警惕。

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