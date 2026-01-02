2個溫度低點！ 天氣風險：空曠地區下探7度

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，晚間到週六清晨是第一次溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，晚間到週日清晨是第二次的溫度低點，週日白天溫度有較為明顯回升機會。（資料照）

強烈大陸冷氣團來襲，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」晚間到週六清晨是第一次溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫10到12度，空曠地區低溫7到9度，晚間到週日清晨是第二次的溫度低點，直到週日白天溫度有較為明顯回升的機會，下週溫度偏低天氣方面則是大致偏乾、較為穩定。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」PO文指出，今日白天溫度仍偏低，尤其是苗栗以北到宜蘭，高溫預報只有13至14度左右，相當有寒意，中部及花蓮的高溫預報也只有16至18度，南部及台東高溫預報則是仍有20度或以上，晚間到週六清晨將是第一次的溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區有機會降到10至12度間，都是相當寒冷的溫度，務必要注意保暖。

粉專指出，今晚起除東半部還有零星飄雨機會以外，西半部逐漸轉為多雲或放晴的天氣，中高海拔山區出現冰霰或雪的機會也將明顯降低。週六強烈冷氣團仍持續影響，大部分地方都可見陽光，可能只剩下花東、恆春半島還有零星飄雨的機會，中高海拔山區也都放晴了，不再有出現冰霰或雪的情況，但是結冰的現象仍會相當普遍。各地白天高溫稍上升，苗栗以北到宜蘭高溫約14至16度，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫21至23度左右，週六晚間到週日清晨是第二次的溫度低點，受到輻射冷卻影響，要留意局部單點的極低溫發生情況，中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠區仍可能降到8至10度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能降到12至14度或以下，還是要特別注意保暖。

粉專預測週日冷氣團強度較為減弱，各地都是晴到多雲的天氣型態。白天溫度有較為明顯回升的機會，苗栗以北到宜蘭高溫可望回升到19至22度，中南部及花東地區高溫21至24度，晚間到下週一清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫仍可能降到10至12度或以下，南部及花東空曠地區低溫可能降到13至15度或以下，日夜溫差相當明顯，持續要做好保暖。

粉專提醒，下週是溫度偏低的一週，天氣方面則是大致偏乾、較為穩定，除了迎風面地區有時雲量較多，偶有局部降雨外，其他地方天氣應該都蠻好的，這種型態雖然溫度夠低，但是水氣不足，高山地區的降雪機會也比較小，不容易出現明顯的降雪現象。

