洛城同志遊行 民眾賀台灣同婚合法： 中國2、30年都做不到

〔即時新聞/綜合報導〕「Love is love!」昨日是第49屆洛杉磯同志驕傲遊行,許多人盛裝打扮、舉著彩虹旗走上街頭。幾個來自亞洲的民眾聽聞台灣同志婚姻合法化的消息,稱:「中國再20年、30年都很難做到」,並向台灣道賀。

綜合外媒報導,昨日洛杉磯同志驕傲遊行(LA Pride Parade)在西好萊塢的聖塔蒙尼加大道(Santa Monica Boulevard)舉行,這已經是遊行舉辦的第49個年頭,也是美國同志運動起源「石牆事件」的50週年紀念。現場到處都是象徵性別少數群體(LGBT)的彩虹旗,數十家企業、政府和非營利組織贊助了花車,約有共150個單位參與活動,遊行人數估計約有5萬人。

現場不少執勤的警察都特別把制服上的臂章換成彩虹配色,有些員警身上更掛了花圈或七彩的項鍊,消防人員、聯邦調查局(FBI)也在值勤車輛上佈置彩虹旗。警察局長、消防局長、市議員等官員也都到了現場。

洛杉磯市長賈西迪(Eric Garcetti)更採取了步行的方式貼近民眾,他在推特上寫道:「洛杉磯,驕傲遊行快樂!繼續前進、繼續奮鬥、繼續為了做自己而歡慶。」

遊行隊伍裡各式各樣的人都有,父子、老爺爺和老奶奶、孩子、躺在娃娃車裡的嬰兒和青少年,也有2名來自不同部門的男警員手牽著手。

根據《中央社》報導,不少遊行者都聽聞台灣同志婚姻合法化的消息,都紛紛向台灣道賀。一名穿著韓國傳統服飾的年輕男子表示:「假如我在中國,我不可能穿這樣出來。」他說:「我在新聞看到,台灣的伴侶簽字結婚,我很感動,中國再20年、30年都很難做到」。

一名中國移民也表示:「我看到台灣通過同性婚姻合法化之後,非常感動,希望有一天中國也可以做到,讓整個中國都是彩虹的海洋。」

日前,川普政府已經禁止跨性別者在軍隊服役,川普種種針對少數族群的限制政策,使得不少人決定站出來參與遊行。

拉什頓(Allison Rushton)是第一次參與遊行,她認為今年LGBTQ活動的重點在於反對川普的歧視政策,她說:「川普可以做任何他想做的事,但這不會改變我們,也不會改變我們對自己的驕傲與喜悅。最終他會離開那個位置,但我們仍然會在這裡。」

