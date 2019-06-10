想加薪看過來！ 美網站：這10種工作加薪幅度最高！

2019-06-10 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕不知道該做什麼工作好？也許可以考慮這些！美國知名求職網站調查了去年加薪幅度最高的10個工作，並預期這些工作明年薪水還可能繼續往上調。

根據美國知名求職網站Glassdoor調查，去年美國部分州和企業都調高了基本薪資，Glassdoor首席經濟學家張伯倫（Andrew Chamberlain ）表示：「薪資穩健成長反應了求職者處於有利的地位，是就業市場強盛的證據。」

張伯倫接受訪問時表示：「美國目前擁有超過700萬個就業機會，比失業人數還多，這讓很多技術門檻較低的勞工有更多議定薪資的空間。」根據調查結果，去年藥劑師平均加薪幅度最高，年增幅為7.8%。

第1名：藥劑師

年平均基本薪資：3萬1722美元（約新台幣99萬6663元）

平均年增幅：7.8%

第2名：機器操作員

年平均基本薪資：4萬212美元（約新台幣126萬3408元）

平均年增幅：5.3%

第3名：卡車司機

年平均基本薪資：5萬5694美元（約新台幣174萬9833元）

平均年增幅：5.2%

第4名：收銀台人員

年平均基本薪資：2萬8311美元（約新台幣88萬9494元）

平均年增幅：4.5%

第5名：銀行出納員

年平均基本薪資：3萬2157美元（約新台幣101萬331元）

平均年增幅：4.2%

第6名：辦公室經理

年平均基本薪資：4萬8109美元（約新台幣151萬1522元）

平均年增幅：4.1%

第7名：餐廳經理

年平均基本薪資：5萬1166美元（約新台幣160萬7569元）

平均年增幅：4%

第8名：貨車司機

年平均基本薪資：4萬1049美元（約新台幣128萬9706元）

平均年增幅：3.7%

第9名：急救人員

年平均基本薪資：3萬5276美元（約新台幣110萬8326元）

平均年增幅：3.6%

第10名：保全人員

年平均基本薪資：3萬5799美元（約新台幣112萬4757元）

平均年增幅：3.5%

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