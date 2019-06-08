反送中！ 香港宣道會罕見發聲明：盼港府暫緩修例

2019-06-08 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府擬修訂被稱作「送中條例」的《逃犯條例》，引起眾多港民及學者不滿，繼香港浸信會聯會發聲明，要求港府撤回《逃犯條例》修訂，今天（8日）基督教宣道會香港區聯會也發聲明呼籲，盼港府在未能得到社會共識前，暫緩有關修訂。

基督教宣道會香港區聯會聲明指出，近日香港政府提出修訂《逃犯條例》，引來各界高度關注，4月已有大批市民上街遊行，反對修訂，目前法律界、商界及宗教界等多個界別，按法制與經驗上的研判，提出質疑，皆非無根據的憂慮，市民又自發組成不同聯署反對修例，「原是愛港、愛人、愛法治，追求公義與憐憫之表現，政府不宜一概否定之」。

「當行善者也懼怕政府之施政，施政者宜反躬自省是否已違公義原則。我們擔心政府朝向不聆聽民意、不尊重專業意見的方向走，破壞社會的和諧與穩定。」宣道會呼籲，香港政府應給予市民足夠諮詢機會及時間，在未能得到社會共識前，盼暫緩有關《逃犯條例》的修訂

對於港府稱修訂《逃犯條例》其中一個目的，是要處理台灣殺人案，宣道會也指出，台灣政府已表示不會按修訂後的《逃犯條例》接受引渡疑犯到台灣受審，故修例已無迫切性。宣道會認為港府若要為死者伸張正義，應與台灣政府磋商對應遣返安排，處理港人涉嫌在台灣殺人案。

香港政府3月提交的「逃犯條例」，預計在本月12日在香港立法會大會恢復二讀。「逃犯條例」主張香港與中國、澳門、台灣進行司法互助，危及香港原本的「一國兩制」與獨立法律制度。為此泛民主派「民間人權陣線」預計在9日發起「守護香港反送中遊行」。

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