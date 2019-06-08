讚啦！ 美國擬對台626億元軍售 美眾議員推特發文力挺

2019-06-08 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國擬對台出售108輛M1A2戰車等武器，總值達20億美元（約新台幣626億元），我國防部則表示這項軍售屬實，並強調「正按相關軍售程序執行」。對此，美國眾議院議員游賀（Ted Yoho）也在推特發推力挺美國對台軍售。

《路透》6日引述不具名美國政府官員報導，美國準備對台灣出售價值超過20億美元的軍購案，包含108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈等等；有關軍售的提案，行政部門透過非正式通知已發送給美國國會。我國軍方知情人士也透露美方已派人來台考察。

對此，曾在聽證會及在媒體投書中，呼籲美國承認台灣是一個「國家」的美國共和黨佛羅里達州眾議員、外交委員會亞太小組主席游賀在推特分享《路透》報導表示，「《台灣關係法》過去40年來是堅實美台關係的基礎。在該法之下，提供台灣武器是美國的政策。當台灣面對北京軍國主義壓力的時刻，美國力挺我們在印太地區的這個重要夥伴至關重要。我對川普總統及龐培歐國務卿信守我國對台灣承諾大為讚賞。」

長期關心台美關係的臉書粉專「美國國會台灣觀測站」則表示，今天游賀分享這則報導，某種程度也提升了消息的可信度。而美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）雖然不對特定軍售案做出評論，但也表示美國見到中國對台灣與日俱增的軍事威脅，將依循《台灣關係法》持續提供台灣軍備。

「美國國會台灣觀測站」也呼籲，「歡迎大家多多到游賀議員的這則推特下留言。之前在觀測站呼籲之下，許多朋友都跑到魯比歐及賈德納的推特留言感謝這些友台議員。大家多多留言，相信會有愈來愈多議員推特挺台灣！」

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