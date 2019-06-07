白宮：墨西哥處理移民潮做得不夠 懲罰性關稅恐下週生效

2019-06-07 23:47

〔編譯魏國金／法新社華盛頓6日電〕白宮6日指出，墨西哥提出的處理中美洲移民潮的計畫，目前為止仍「不足夠」，致使懲罰性關稅可能下週生效。

白宮特略通訊長施拉普（Mercedes Schlapp ）對福斯新聞說：「看樣子我們正朝著關稅的路上前進。」在她發表該陳述之際，墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）正在華府進行第二天的相關談判。

美國總統川普上週宣布，計畫從10日起對所有來自墨西哥的貨物加徵關稅，稅率從5％起跳，逐月增加至25％為止。

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