墨西哥對川普示好 派200軍警攔截非法移民車隊

2019-06-06 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普（Donald John Trump）宣布將對墨西哥實施報復性關稅，從增稅5%一路升至25%，直到墨西哥政府有效阻止非法移民，今日墨西哥派出200名軍警，在距離瓜地馬拉邊界12公里處的墨國奇亞帕斯州（Chiapas）南方城市梅塔帕德杜明奎（Metapa de Dominguez），攔截1200名中美洲移民車隊。

綜合外媒報導，川普在推特宣布，因為墨西哥政府阻止「入侵」美國的中美洲移民車隊不力，將在10日對墨西哥提高關稅，將從5%開始增加，如果墨西哥未採取有效行動，15日將提高到10%；再來成效不彰的話，將在8月提高至15%；9月提高到20%；最後將在10月時提升到25%，待墨西哥政府實施有效的行動阻止非法移民，才會取消提高的關稅。

墨西哥外交部部長艾伯拉德（Marcelo Ebrard）率領代表團今日在華府與美國協商，而當局也派出200名軍警封鎖瓜地馬拉與墨西哥邊界梅塔帕德杜明奎的高速公路，並以鎮暴盾牌將移民車隊擋下，雖然爆發推擠衝突，但警方成功擋下移民車隊。

雖然車隊中有些人逃脫，但墨西哥國家移民局（INM）逮捕了350至400人，將其拘留在移民中心，目前尚不知有多少移民逃至墨西哥，當局也並無提供確切的逮捕人數及會如何處置被捕移民。

根據《美聯社》報導指出，1200名移民大多來自瓜地馬拉、薩爾瓦多與宏都拉斯，他們大多是由老弱婦孺所組成，希望能逃離貧困生活、政府貪腐與黑社會的暴力，才會攜家帶眷地尋求庇護，儘管墨西哥政府提供很多機會讓他們能合法待在墨西哥，但大多數人仍希望能到美國賺取更多的金錢。

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