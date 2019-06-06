推特上促川普遣送非法移民學生 德州老師遭解職

2019-06-06 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名高中老師，因為在推特上發布反非法移民的言論，要求美國總統川普遣返其學區內的非法移民學生，引起當地居民強烈反彈，其任職學校的董事會也投票通過，決定將她解職。

綜合外媒報導，美國德州沃斯堡（Fort Worth）的這名高中英文老師克拉克（Georgia Clark），上月17日透過推特對川普陳情，她表示「沃斯堡獨立學區（ISD）內充滿了來自墨西哥的非法學生」，「沃斯堡需要有人來積極地調查，並從公立學校中移除這些非法學生」。

針對克拉克的言論，她所任職的學校在4日晚上召開特別董事會，許多社區成員在會議上強烈譴責克拉克的推文，而學校董事會也當場投票，以8比0一致通過終止克拉克的教師合約，將她解職。

克拉克的律師告訴《CNN》，他們將持續針對克拉克遭解職一案進行抗辯，並要求聽證會對此事提出質疑。根據德州法律，克拉克有15天的時間對政府單位提出上訴，且在上訴期間，她仍會被視為保有教師職位，可以要求核發薪水。

但這篇推文似乎不是克拉克遭解職的唯一原因。根據《CNN》取得的文件顯示，她在對川普發表推文的同一天，也在課堂上對一名正要去上廁所的學生說，「出示你的文件給我看，證明你是合法的（移民）」，並且曾在課堂活動上讓學生依照種族進行分組。克拉克否認這些指控，她所屬的學區則不願發表評論。

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