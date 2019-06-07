澳洲國立大學遇駭！20萬筆個資遭竊 爆中國吸收間諜隱憂

2019-06-07 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕在全球排名頂尖的澳洲國立大學（The Australian National University）疑似再度遭到來自中國的駭客，竊取了高達20萬名學生的個人敏感資料。澳洲情報界擔心，中國會瞄準其中具有前途的學生，在他們踏入職場後，伺機吸收為中國從事間諜活動。

綜合《雪梨晨鋒報》和《堪培拉時報》6日報導，去年在澳洲國立大學在進行網路防禦升級時，發現累積長達19年的個人資料遭駭客盜取。遭盜取的不只是20萬名學生的資料，還包括教職員及訪問學者。遭盜取的資料內容包括姓名、地址、電話號碼、銀行帳戶、學術紀錄、稅務資料、護照資料等。

澳洲官員認為，這次針對澳洲國立大學的駭客攻擊，是繼前次澳洲政黨和國會的電腦網路遭駭客攻擊後，所發生的重大國家事件。據報導，相關單位說，這次的攻擊規模與手法是「複雜的」，這表明攻擊是來自一個政府，而非其他單位。雖然目前還沒有明確的證據得以證明北京當局參與了此次攻擊，不過，報導指出，中國是少數能夠非法進行這類活動並且不被發現的國家之一。

報導指出，駭客有至少長達5個月的時間得以竊取澳洲國立大學的資料，澳洲一位情報官員說，中國可能比澳洲國立大學更了解澳洲國立大學的電腦系統。

澳洲政府的公部門，包括國防部以及情報組織等機構，都有許多畢業於澳洲國立大學的校友任職其中，因此，澳洲情報界擔心，這些資料將被中國用於鎖定有前途的學生，並在他們踏入職場後伺機吸收，為中國從事間諜活動。

另外，澳洲國立大學還是具有影響力的戰略與國防研究學院（influential School of Strategic and Defence Studies）和克勞福德公共政策學院（Crawford School of Public Policy）的所在地，而這兩個單位都與澳洲的政府機關有著深厚的聯繫。

本月4日，澳洲國立大學校方也在臉書上發布資料遭盜取的消息，近200人在底下留言，有人採取批判校方的立場，也有人不乏幽默地說，「看了我對華為發表的演講，他們一定很生氣」、「終於我可能要被獵頭了。如果您需要，您有我的電子信箱」、「這就是為什麼我的成績突然變糟糕的原因！」

根據本報去年的7月的報導，當時澳洲國立大學就發布聲明表示，校內安全系統從2017 起就被中國駭客入侵。

澳洲國立大學遭疑似再度遭來自中國的駭客，竊取高達20萬名學生的個人敏感資料。圖為澳洲國立大學校景。（圖擷取自臉書＿The Australian National University）

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