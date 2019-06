澳洲國立大學遇駭！20萬筆個資遭竊 爆中國吸收間諜隱憂

2019-06-07 00:35

〔即時新聞/綜合報導〕在全球排名頂尖的澳洲國立大學(The Australian National University)疑似再度遭到來自中國的駭客,竊取了高達20萬名學生的個人敏感資料。澳洲情報界擔心,中國會瞄準其中具有前途的學生,在他們踏入職場後,伺機吸收為中國從事間諜活動。

綜合《雪梨晨鋒報》和《堪培拉時報》6日報導,去年在澳洲國立大學在進行網路防禦升級時,發現累積長達19年的個人資料遭駭客盜取。遭盜取的不只是20萬名學生的資料,還包括教職員及訪問學者。遭盜取的資料內容包括姓名、地址、電話號碼、銀行帳戶、學術紀錄、稅務資料、護照資料等。

澳洲官員認為,這次針對澳洲國立大學的駭客攻擊,是繼前次澳洲政黨和國會的電腦網路遭駭客攻擊後,所發生的重大國家事件。據報導,相關單位說,這次的攻擊規模與手法是「複雜的」,這表明攻擊是來自一個政府,而非其他單位。雖然目前還沒有明確的證據得以證明北京當局參與了此次攻擊,不過,報導指出,中國是少數能夠非法進行這類活動並且不被發現的國家之一。

報導指出,駭客有至少長達5個月的時間得以竊取澳洲國立大學的資料,澳洲一位情報官員說,中國可能比澳洲國立大學更了解澳洲國立大學的電腦系統。

澳洲政府的公部門,包括國防部以及情報組織等機構,都有許多畢業於澳洲國立大學的校友任職其中,因此,澳洲情報界擔心,這些資料將被中國用於鎖定有前途的學生,並在他們踏入職場後伺機吸收,為中國從事間諜活動。

另外,澳洲國立大學還是具有影響力的戰略與國防研究學院(influential School of Strategic and Defence Studies)和克勞福德公共政策學院(Crawford School of Public Policy)的所在地,而這兩個單位都與澳洲的政府機關有著深厚的聯繫。

本月4日,澳洲國立大學校方也在臉書上發布資料遭盜取的消息,近200人在底下留言,有人採取批判校方的立場,也有人不乏幽默地說,「看了我對華為發表的演講,他們一定很生氣」、「終於我可能要被獵頭了。如果您需要,您有我的電子信箱」、「這就是為什麼我的成績突然變糟糕的原因!」

根據本報去年的7月的報導,當時澳洲國立大學就發布聲明表示,校內安全系統從2017 起就被中國駭客入侵。

澳洲國立大學遭疑似再度遭來自中國的駭客,竊取高達20萬名學生的個人敏感資料。圖為澳洲國立大學校景。(圖擷取自臉書_The Australian National University)

