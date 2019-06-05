力擋豬瘟！ 中國遊客帶400克豬皮 被南韓政府重罰13萬

2019-06-05 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟爆發，亞洲各國紛紛嚴格控管旅客攜帶豬肉製品入境。2日一名中國旅客就因違法攜帶豬皮入境南韓，被處以500萬韓元（約新台幣13萬元）的罰款。這是1日南韓檢疫部門上調罰款金額後，開出的首張罰單。

綜合媒體報導，南韓農林畜產檢疫本部表示，這名旅客2日下午經仁川國際機場入境南韓。他在檢疫提問書上勾選了「沒有攜帶豬肉製品」，檢疫人員提問時他也是這樣回答。但當局卻在他的行李中發現了400克豬皮和700克雞爪，他因此被處以500萬韓元的罰款。

為了防止非洲豬瘟傳入，6月1日起，南韓檢疫本部上調攜帶非法畜產品的罰款金額，首次違規、第2次和第3次違規的罰款分別被上調至500萬、750萬和1000萬韓元。

非洲豬瘟來勢洶洶，全球至少有54個國家爆發豬瘟，光是亞洲就有中國、蒙古、越南、柬埔寨、北韓等5國淪陷。因此南韓政府嚴格禁止牛羊豬肉、香腸、餃子、血腸、板筋、肉脯、鴨脖、雞蛋、牛奶等食品進入南韓，違者除了被罰款之外，還將被禁止入境和限制拘留。

南韓政府日前也針對靠近北韓的京畿道和江原道地區347間養豬場進行檢疫，目前沒有發現任何感染症狀。預計10日將針對全國6300家養豬場進行統一消毒，並檢測是否有疑似豬瘟感染的情況發生。

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