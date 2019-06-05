豬狗難分！東港溪再傳四足浮屍 犬屍放水流虛驚一場

2019-06-05 15:56

［記者陳彥廷／屏東報導］海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所昨天早上9時許在屏東縣東港大橋下方，發現河面上漂流一具不明的4足動物屍體，由於已泡到浮腫難辨，擔憂是豬屍的海巡人員不敢大意，請屏東縣政府動物防疫所到場，最後確認該動物屍體屬犬隻動物，虛驚一場。

端午節逼近，豬肉需求大增，為守護台灣畜牧業，海巡署面對防堵非洲豬瘟的勤務上，更是繃緊神經絲毫不敢大意，昨天早上鹽埔安檢所小隊長黃璿瑋帶班於東港地區東港大橋下執勤時，發現東港溪水面上漂浮一具不明動物屍體，為謹慎起見，黃璿瑋連忙指揮現場海巡同仁，遵照海巡署訂頒相關應處作法，採最高防疫標準面對；現場人員立即穿著防護衣及防護裝備展開處置，第一時間拉起封鎖線維持現場狀況及管制人員出入。

由於屍身外觀腫脹腐爛，根本無從辨識，海巡人員通報屏東縣政府動物防疫所派員到場協處。經屏東縣政府動物防疫所防疫人員到場依屍體骨骼判斷，確認該動物屍體屬於犬隻動物，故即依其防疫建議，交由屏東縣政府環境保護局載運離開及實施其週邊環境消毒工作，防止病原滋生或擴散之可能。

民間傳統有「死狗放水流」的習慣，該犬屍疑似就是因此遭棄置，但在這非洲豬瘟防疫期間是格外容易引起誤會，對此，海巡署表示，為掌控非洲豬瘟疫情，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4原則，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡不明動物屍體，請即刻通報海巡署（報案專線:118）協助應處，全民共同防疫，杜絕豬瘟疫情於境外。

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