SOD真實上演？ 女屋主制伏小偷後色心大起 綁上床硬上！

2019-06-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕SOD劇情現實上演？近日在中國網路上的一則新聞引起網友討論，一名小偷闖空門，被女屋主發現後制伏，沒想到女屋主見小偷長相不錯，竟強行與他發生關係。最後還是小偷報了案，原因是覺得受辱，吞不下這口氣。

綜合媒體報導，事發在河南鄭州城外郊區，40歲的韓姓女子在本月3日和朋友慶生結束後，深夜回到家中就驚覺家裡遭小偷，也當場逮到一年約30歲的男子正在家裡翻箱倒櫃，保險箱也被撬開。韓女見狀立馬拿了條繩子藉著酒意衝進屋內，從背後火速將小偷制伏，而身材瘦弱的小偷也無力反抗。

將小偷五花大綁後，韓女竟沒有馬上報警，而是看小偷長相不錯，色心大起，單身已久的韓女遂強迫小偷與她發生關係，事後才鬆綁放走小偷。而小偷事後不甘受辱，覺得自己才是受害者，憤然報警。警方之後對韓女說教了一番，小偷也以侵入住宅竊盜的罪名遭拘留。

網友紛紛笑稱，「我是想知道這女的是有多醜…」、「偷的最屈辱的一次」也有網友替小偷抱不平，「性侵都不用判刑嗎？這是在歧視男性嗎？」另外還有人看見新聞曝光的小偷長相，雖然有經過打碼處理，但網友還是忍不住調侃，「真是單身久了看誰都眉清目秀」、「雖然打碼了，但是我覺得長得還可以這句話是病句...」。

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