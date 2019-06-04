胞妹金與正神隱53天首露面 金正恩怒轟體操表演缺點多

2019-06-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩3日在平壤觀看大型體操表演，隨行人員包括金正恩夫人李雪主和胞妹金與正。這是4月北韓最高人民會議結束後，金與正首次在公開場合現身，引發外界熱議。

綜合媒體報導，北韓的大型團體操聞名世界，甚至曾載入金氏世界紀錄。昨日，金正恩偕夫人李雪主在平壤五一體育場觀看《人民的國家》大型團體操表演。一個半小時的演出中，表演者透過體操、舞蹈、聲樂、雜技等各種表演，展現出北韓在政治、軍隊與民生的特色與歷史文化。

演出結束後，煙火綻放，全場觀眾對金正恩發出「萬歲」的歡呼聲，金正恩還向表演者揮手致意。然而一到台下，金正恩卻馬上變臉，直指表演內容的缺點，還嚴厲批評表演團隊的創作作風不正、工作態度需要修正。

此外，陪同金正恩露面的政府官員也引發熱議。此前因為川金二會破局，傳出金正恩處決5名對美特別代表，並將北韓第二把交椅、勞動黨副委員長金英哲處以勞改，金正恩胞妹金與正也被勒令停職反省。

然而金英哲和金與正當天都現身觀演，金英哲在觀演名單中排在第8位，而金與正則排在第10位。這是4月北韓最高人民會議結束後，時隔53天，金與正首次在公開場合現身。金與正坐在金正恩右邊第2個位置，中間隔著金正恩夫人李雪主。

南韓統一部指出，光是從表演的禮賓排名、座次排列，難以推斷這些政治人物的處境，應該針對事實進行慎重評價。

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