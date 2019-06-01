川金2會破局 傳金正恩槍決5官

2019-06-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》五月卅一日引述消息人士報導，負責美國總統川普和北韓國務委員長金正恩二月在河內「川金二會」實務談判的國務委員會對美特別代表金赫哲，已於三月和其他四名官員遭槍決。北韓第二把交椅、全權負責對美談判的「朝鮮勞動黨」副委員長金英哲，則被處以強制勞改與思想教育。甚至金正恩的胞妹金與正，也在二月後行蹤成謎。該報推測，可能是川金二會破局，金正恩為防止內部動搖，轉移不滿情緒，正進行大規模的流血肅清。

對此，南韓統一部與青瓦台均不予評論。路透則引述外交消息人士報導，的確有跡象顯示，金赫哲等官員因川金二會破局而被懲處，惟並沒有遭處決的證據。美國國務卿龐皮歐五月卅一日也在柏林表示，美方已看到相關報導，正盡力查證。

北韓消息人士指稱，北韓前駐西班牙大使金赫哲及四名負責越南事務的外交、國際經貿官員於三月接受調查，由於「金赫哲無法準確掌握美方的想法，在報告談判的狀況時敷衍了事」，同月就以「被美帝收買、背叛領袖」的間諜罪名，全部在平壤「美林機場」遭槍斃。

金英哲則是先被拔掉勞動黨統戰部長的官位，送到北韓慈江道接受「革命化教育」，擔任其幕僚的統戰部統一策略室長金聖惠，亦遭受被送進政治犯收容所的處分。儘管國務委員會第一副委員長崔龍海也曾傳出因「冒犯」金正恩而被下放勞改，一段時間後，仍重返平壤權力核心，但勞動黨黨報《勞動新聞》五月卅日在報導中強調，「背叛領袖的反黨、反革命行為……這些人將難逃革命嚴厲的審判」。金正恩二○一三年處決其姑丈、有北韓「攝政王」之稱的張成澤時，該報亦曾有類似報導。

而在金正恩與外國領袖會晤的重要場合中，扮演胞兄秘書長角色的金與正，於金正恩四月出訪俄羅斯時，已不見蹤影。一說是因自她隨胞兄頻繁出訪，使其健康亮起紅燈，甚至染上肺炎。另一說則是因為「動作太過高調」。

例如金正恩搭其專列前往越南途中，下車抽菸時，被日本媒體拍到她捧著菸灰缸供胞兄熄菸，就被北韓內部批評為「舉動不當」。在川金二會破局的氣氛下，她就被金正恩要求須「自重自愛」。不過，美國智庫「史汀生中心」專家麥登（Michael Madden）表示，金與正四月曾出席勞動黨重要會議，也出現在國營媒體的報導中，因此其地位並未動搖。此外，金正恩為了川金二會而破格起用的口譯官申惠英，據說由於臨場經驗不足，在口譯過程中犯了幾次嚴重失誤，同樣被送入政治犯收容所。

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