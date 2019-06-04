六四關台灣人屁事？ 他回文「對台而言是警告」鄉民推爆

2019-06-04 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天是六四事件30週年，中國內部網路監控更加嚴格，只要有任何關鍵字出現就會被馬上刪帖，國際上卻廣為報導，撻伐當年中國政府的做法，我國也有多項活動同步舉行，紀念當時中國人民勇敢追求民主的行動，我國總統蔡英文更在臉書上呼籲各界勿忘六四。然而當所有人都在關注此事時，PTT上卻出現「64到底關我們台灣人屁事啊？」的PO文，引起鄉民熱議，還有人有感而發表示，六四之所以重要，是因為六四對台灣是一種警告！

有鄉民見帖「64到底關我們台灣人屁事啊？」，回文 表示六四事件不單單只是中國政府一場鎮壓行動而已，而是在那樣一個呼籲改革開放的年代，一群有志青年認為應當要站出來為國家做些什麼，選擇站出來對國家表達訴求，「六四不是無緣無故的屠殺，而是一個時代的菁英透過生命去完成他們自己對於人生的信仰...他們確實就義了，但是我相信他們的事蹟沒有被抹滅的一天，他們的死至少都是民主路上的一盞明燈。」

該鄉民批：「今天有你這種人，腦袋只有台灣人中國人，不知道不論世界各個角落，都有人散發著人性的光輝，對抗著極權者的醜惡。」，「六四為什麼對台灣重要，因為六四是一個警告，共產黨有能力跟權力殺人，而且是意見不同的人，你可能覺得你當條聽話的狗就沒事了，但是聽不聽話不是你自己說的算，你的爸爸共產黨今天說你不聽話該打就要打你。」

該回文馬上引起熱議，「為什麼極權政治沒有辦法容忍異音，因為他們把任何多元意見都當作是奪權」、「紀念六四，就是紀念那個理想性」、「怎麼會不關我們的事？那個當初殘殺抗議者的政權到現在都還一直那邊吵著要統一臺灣欸」、「 一堆以為自由民主是不用代價的」。

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