提「六四」是不給中國面子？朱立倫：我不同意

2019-06-04 10:48

〔記者林良昇／台北報導〕今天是六四天安門事件30週年，國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫今表示，有人強調現在還提六四是不給對岸面子，「我不同意」，只有等到這些事件被正視，真相得以重建，責任能被釐清，教訓能被記取，我們才能安頓這些不安的記憶，重拾對公義的信心。

對於六四天安門事件，朱立倫在臉書發文表示，3年前他曾在臉書寫下「有些事情，不容遺忘」，為了文革的半世紀，也為了六四週年。

朱立倫說，當年他聽到一些批評。有人強調「向前看」，認為這麼多年過去還提文革、提六四，是不給對岸面子；「我不同意」。因為即使三、五十年過去，對於許多當年的親歷者或其家屬，這些記憶還沒過去。只有等到這些事件被正視，真相得以重建，責任能被釐清，教訓能被記取，我們才能安頓這些不安的記憶，重拾對公義的信心。

朱立倫強調，面對傷痕歷史，台灣多走過幾步路。國民政府來台初期造就的二二八，延續國共內戰下的白色恐怖，也曾造成大規模人權迫害。去面對很艱難，但我們仍一步步走來，整理史實、賠償道歉，建立相關園區與紀念碑。

朱立倫也說，日本有東亞戰爭的包袱，韓國有光州事件；兩國日韓也都有大量出版品，面對這些過去。即便台日韓這些歷史的盤整安頓，都還沒有走到盡頭，但光是走到現在的經驗都能證實：歷史無法永遠遮蔽，面對才是正途。

而對於主張「六四是中國的事，跟台灣無關」的論述，朱立倫強調，真正經歷過的人，會記得當年台灣社會如何為此同感悲愴，更會知道六四帶來的衝擊，又是如何牽動著年底柏林圍牆抗爭、隔年台灣三月學運的情緒。六四從來不只是中國大陸的事，更是牽動到全球歷史的一個重要事件；輕忽六四，也輕忽了台灣一頁歷史。

朱立倫指出，前不久，六四30週年研討會在台北召開，有許多六四事件的親歷者與研究者，從香港大陸歐美各地飛來台灣聚首，規模盛大。主辦單位說，這個會議只能在台灣辦——其凸顯出今日台灣的自由民主開放，對於全球華文世界的特殊價值。

朱立倫說，「30年很長，長到超過我的半生；但30年也很短，短到當年的驚愕傷痛仍能想起。」北京的領導班子都已經換過3屆，美國官方也已開放許多當年的白宮檔案。今天大家可以更勇敢地跨出步，去面對當年在廣場上曾飛揚的，對於自由民主的青春盼望，以及後來，難以言喻的悲傷。「希望在我們這一代，能看到這段歷史記憶，終得安頓。

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