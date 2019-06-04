福斯賣「香腸」比賣車多！1年620萬輛車還比不過

2019-06-04 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕德國知名汽車製造商福斯（Volkswagen）去年共賣出620萬輛車。不過，汽車並不是去年福斯賣出最多的商品，這間公司賣出更多的是，長25.4公分的福斯牌咖哩香腸（VW Currywurst）。

根據《華爾街日報》 （WSJ）今日報導，去年福斯共賣出650萬根25.4公分長的咖哩香腸，每根香腸在當地的超市以10歐元（約新台幣352元）販售。報導指出，福斯生產咖哩香腸有46年的歷史，並且銷往11個國家。在福斯的系統中，這跟咖哩香腸還有零件編號－「199 398 500 A」。

「這是咖哩香腸的賓利。」該製作部門的負責人如此表示。賓利是英國的豪華轎車品牌，曾經被勞斯萊斯購併，現在是福斯集團旗下的品牌之一。

咖哩香腸在1973年的版本中，是由37.5％的牛肉、44％的豬肉、18.5％的香料和某種未公開的成分混合而成。據該報導，香腸的原料中有：牛肉、豬肉、咖哩、胡椒、生薑和其他香料。原料經過混合、乾燥、煙燻以及蒸熟等步驟後，再打上福斯的標誌。福斯的發言人表示，公司中只有少數人知道香腸的秘方和製作的具體細節。

雖然福斯的咖哩香腸在美國「腸粉」中有著不可思議的聲譽，但卻難以在美國本土買到。而這些美國「腸粉」向福斯訂購零件編號「199 398 500 A」卻未能如願的原因是，福斯並不被允許向美國出口加工豬肉製品。據該報導，多名美國「腸粉」表示，考慮去德國度假。

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