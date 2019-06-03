美運輸部長與中共高層關係密切 紐時：引倫理疑慮

2019-06-03 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao），因為在美中兩國都擁有與政治高層的關係，引發了倫理疑慮。

根據「紐約時報」今日報導 ，趙小蘭的先生是美國參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell），而趙小蘭的父親趙錫成求學階段時曾與中國國家主席江澤民是同校同學。報導指出，江澤民在成為中共領導人之後，趙錫成至少與江澤民有過6次會面。

由趙錫成在1964年創立的福茂集團（Foremost Group）以航運營生。報導指出，福茂的貨船大部分由中國的造船廠製造，而福茂的貨物中有超過7成運往中國。在這些貨物中，大部分正是與此次中美貿易爭端中的鋼鐵製品息息相關的鐵礦石。

報導指，雖然趙小蘭沒有在福茂集團中擔任職務，不過她多次利用自己的關係和地位來提升公司的聲譽和知名度。而此前的任命聽證會上，儘管參議院要求提名者列出所有榮譽職位，不過，趙小蘭不但沒有提及她的家族與中國航運業的廣泛聯繫，也沒有披露她在中國所獲得的榮譽，像是武漢市政府的國際顧問一職。

報導指出，趙小蘭和麥康奈爾結褵將近30年以來，有13名趙氏家族的成員向麥康奈爾的競選及與其有關的政治行動委員會提供了超過100萬美元的資金。2008年，趙錫成甚至送給這對夫婦一份高達2500萬美元的禮物，幫助麥康奈爾躍升進入最富有的參議員行列。

該報導表示，趙小蘭與福茂的家族聯繫以及她在中國的關係引發倫理疑慮。「這個家族與一個戰略對手政府有經濟聯繫」，聖路易斯華盛頓大學反腐敗專家克拉克（Kathleen Clark）表示，「這令人懷疑，在就涉華的外交和國家安全政策作出判斷或提供建議時，那些家族和財務聯繫會不會對趙構成影響。」

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