台美關係日漸緊密 中國國防部氣噗噗

2019-05-30 18:38

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國防部今天下午舉行例行記者會，被問到美艦頻繁通過台海，中國國防部新聞發言人吳謙表示，美方妄圖以台制中完全是「癡心妄想」。台灣的命運不容他人保證，任何以武謀「獨」的企圖注定沒有出路。搞「台獨」，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。

媒體提問指出，美方最近在涉台問題上動作頻頻，眾議院通過法案重申美國對台灣的承諾、美艦頻繁過航台灣海峽、美台國安高層首度會晤，同時雙方高調舉行活動慶祝《台灣關係法》40週年等。

對此，吳謙稱，美方最近頻繁打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，這完全是痴心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

吳謙說，民進黨當局的一系列分裂言行，必須指出，「台獨」是台海和平穩定的最大現實威脅，是台灣同胞根本利益的最大禍害，我方堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑。

陸委會日前已多次重申，中共倡議的「一國兩制」在台灣沒有市場，「武力犯台」叫囂恐嚇台灣，我們沒有畏懼，我政府堅定捍衛國家主權及台灣民主自由體制，絕不會有絲毫退讓；台灣也將更積極地與美國等國際社會發展正常關係，共同抗拒中共「非和平、非民主」的行徑。

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