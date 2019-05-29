選誰？聽誰的？ 歐盟執委會主席改選 德、法不同調

2019-05-29 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會選舉結果揭曉，由於不存在足夠強勢的政治勢力，28位歐盟會員國領袖在討論歐盟執委會主席的人選辦法上，以德國和法國為首出現了分歧。

綜合媒體報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）希望按照慣例，由在歐洲議會選舉贏得最多席次的黨團推薦人選，經歐盟成員國領袖認可後，再由歐洲議會表決。梅克爾推薦，在此次選舉中獲得最多席次的「歐洲人民黨」（EPP）所推出隸屬德國「基社盟」（CSU）的韋伯（Manfred Weber）。

不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則反對繼續沿用慣例，而應改由成員國領袖討論產生。馬克宏認為，此次選舉前兩大黨的勢力加起來卻沒有拿下過半的席次，證明了歐洲議會的政治平衡已經改變。馬克宏表示，執委會主席有必要由一名強勢領袖擔任。

馬克宏提出，丹麥籍歐盟競爭事務官員維斯塔格（Margrethe Vestager）、法籍歐盟脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）、荷蘭籍歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）等人選。

根據路透報導，目前西班牙、瑞典支持蒂默曼斯；愛爾蘭、克羅地亞支持韋伯；盧森堡和斯洛文尼亞則支持韋斯塔格爾。

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