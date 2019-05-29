防極右派民粹崛起 梅克爾：「過往幽靈」讓德國更警惕

2019-05-29 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會選舉結果日前出爐，歐洲傳統中左翼、中右翼黨派合組過半聯盟的時光已經不再，而極右派民族主義聯盟的支持度則有所成長。德國總理梅克爾（Angela Merkel）接受媒體專訪時表示，基於德國自身的歷史，德國要做的就是去正視在世界其他地方尋找主流支持的「黑暗勢力」（dark forces）。

根據美國有線電視新聞網（CNN）28日報導，梅克爾在歐洲議會大選後的隔天接受專訪時表示，德國必須要面對「過往的幽靈」。梅克爾指出，由於德國自身的歷史意味著我們必須比其他人更加警惕。梅克爾表示，必須告訴年輕人，歷史帶給我們和其他人什麼。

對於近年來民粹主義勢力抬頭，梅克爾強烈反對向其讓步。她認為，有必要去表達「我們為什麼要民主，為什麼我們試圖提出對問題的解方，為什麼我們總是要設身處地為他人著想，為什麼我們要一起站出來反對『不容異己』，為什麼我們不容忍侵犯人權的行為。」

針對歐洲大選結果，該報導分析，此次大選之所以沒有發生極右翼激增的主因是，親歐盟綠黨和自由黨的支持增加，以及歐盟整體的投票率增加。此次大選結果意味著，梅克爾舉起的實用主義大旗並未明顯受人歡迎，且此次選舉遭挫敗的中右翼歐洲人民黨（EPP）的核心價值，正是以梅克爾為首的基督教民主中心主義（Christian Democratic centrism）。

由於梅克爾最後的總理任期將於2021告終，她的支持者擔心，極左和極右派的民粹勢力將侵蝕政治核心。報導指出，當梅克爾準備離職時，她可能會發現那些取代她的人，不僅在德國掃除了她的政治遺產，並且佔據她長期在歐陸上所佔據的主導地位。

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